Demon Skin è un oscuro e brutale hack-and-slash fantasy in arrivo su PC e console

(Di mercoledì 31 marzo 2021)è un nuovo gioco-and-che uscirà su PC ad aprile e in seguito su. Il titolo di azione-avventura vi metterà alla prova contro letali nemici. Nel gioco il nostro compito sarà quello di abbattere orde dii, parando i colpi ine schivando le trappole. Potremo persino saccheggiare i nemici morti per trovare più armi e scatenare nuove combo. Durante il gioco, miglioreremo le abilità e dovremo tenere d'occhio il nostro livello di resistenza e altri indicatori delle condizioni fisiche generali. Leggi altro...

Dead Good ha da poco annunciato che la sua nuova produzione,, arriverà su Xbox One (qui trovate i titoli Gold di aprile appena annunciati), PlayStation 4, Nintendo Switch e PC . Quest'ultima però, arriverà prima delle altre versioni. Difatti, la ...Buka Entertainment e Ludus Future hanno annunciato, un nuovo titolo che sarà disponibile su PC il 13 aprile, con un'uscita su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso di quest'anno. Si tratta di un hack'n'slash brutale, ...Demon Skin è un hack-and-slash a tema fantasy dai toni cupi e cruenti, con un sistema di combattimento raffinato e stimolante ...Buka Entertainment e Ludus Future hanno annunciato Demon Skin, un nuovo titolo che sarà disponibile su PC il 13 aprile, con un'uscita su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso di quest'an ...