Covid: Fontana, 'accordo con sindaci, contatteremo 70mila over 80 invisibili' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - In Lombardia una collaborazione con i sindaci permetterà di rendere pubblici agli elenchi degli anziani già vaccinati e quindi di andare a 'scovare' più facilmente chi non è stato ancora vaccinato. "La collaborazione con Anci non potrà che darci un aiuto", ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. "Oggi è l'ultimo giorno di invio degli sms per gli over 80, poi si cercherà di avvicinare chi non ha aderito al portale". Gli anziani 'invisibili' "sono circa 70mila, verranno contattati da Ats e con gli elenchi anche grazie ai sindaci, prossimamente. Tutti quanti saranno vaccinati, ma bisognerà capire se sono contrari o se non sono riusciti ad aderire", conclude Fontana. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - In Lombardia una collaborazione con ipermetterà di rendere pubblici agli elenchi degli anziani già vaccinati e quindi di andare a 'scovare' più facilmente chi non è stato ancora vaccinato. "La collaborazione con Anci non potrà che darci un aiuto", ha detto il presidente della Lombardia, Attilio. "Oggi è l'ultimo giorno di invio degli sms per gli80, poi si cercherà di avvicinare chi non ha aderito al portale". Gli anziani '' "sono circa, verranno contattati da Ats e con gli elenchi anche grazie ai, prossimamente. Tutti quanti saranno vaccinati, ma bisognerà capire se sono contrari o se non sono riusciti ad aderire", conclude

Advertising

SkyTG24 : Covid, Fontana: 'Da un anno fake news su Lombardia, inaccettabile' - Marghe0308 : RT @CKaky89: Il Covid in Lombardia non è solo motivo di morte e disperazione ma anche fonte di regali per i soliti noti; La Giunta leghista… - CKaky89 : Il Covid in Lombardia non è solo motivo di morte e disperazione ma anche fonte di regali per i soliti noti; La Giun… - GautamBashanta : RT @Umberto_Ecco: Spiace che gli amici del Brasile attraversino la peggior crisi mondiale di covid per colpa di un cialtrone che la maggior… - holmes2222 : RT @Umberto_Ecco: Spiace che gli amici del Brasile attraversino la peggior crisi mondiale di covid per colpa di un cialtrone che la maggior… -