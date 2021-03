Agente Mandzukic | “Difficile parlare di rinnovo | non ha mai giocato Questi due mesi saranno decisivi”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Mario, arrivato a gennaio al Milan, potrebbe essere stato solo di passaggio a Milanello. L’ex Juve, infatti, a causa di diversi infortuni, non ha potuto dare una mano a Pioli nel momento cruciale della stagione e la sua assenza è costata caro al Milan, che ora difficilmente gli proporrà unsi gioca tutto induefinali di stagione, dove deve cercare di dimostrare che le sue condizioni possono permettergli ancora di poter essere di aiuto per una stagione ai rossoneri. A parlarne a Sky Sport, l’del croato, Giovanni Branchini che ha così parlato: “Il contratto diè legato ad alcune condizioni. Ma quando ci sono degli infortuni che non permettono una valutazione a pieno delre, nessuno vieta ...

