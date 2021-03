Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro | un gran proiettore al prezzo giusto

(Di martedì 30 marzo 2021) In via ufficiale è arrivato il nuovoMi2 Pro, unbel pezzo di tecnologia multimediale proposto ad uninferiore a quello dei TV top di gamma Da qualche temposi sta muovendo nel mondo dei proiettori con prodotti dall’elevata qualità. Infatti le moderne tecnologie di proiezione consentono di raggiungere diagonali enormi, impensabili con dei TV, mantenendo una elevata qualità d’immagine e unmolto contenuto. Il nuovoMi2 Pro è un esempio lampante di questo trend che sta rendendo i proiettori da prodotti di nicchia, a prodotti sempre più accessibili.Mi ...

Il brand non si ferma più: dopo smartphone e articoli per lahome, amplierà il proprio raggio d'azione al mondo dei veicoli ...I n via ufficiale è arrivato il nuovo proiettoreMiProjector 2 Pro, un gran bel pezzo di tecnologia multimediale proposto ad un prezzo inferiore a quello dei TV top di gamma Da qualche temposi sta muovendo nel mondo dei ...La casa cinese lancerà a livello globale il suo proiettore DLP con sorgente LED, il primo compatibile HDR10+, dotato di funzione Smart Focus, Andoid TV 9 con Google Assistant e Chomecast, sonoro Dolby ...Molto spazio è stato dato alla presentazione del nuovo logo dell’azienda che non sembra cambiato molto a prima vista. I bordi del logo quadrato di Xiaomi sono stati arrotondati ed è stato leggermente ...