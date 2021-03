Vaccini, quando toccherà a 40enni, 50enni e 60enni? Tempi più stretti (grazie anche a J&J) (Di martedì 30 marzo 2021) Ieri in un colpo solo sembrano essersi definitivamente sciolti due importanti nodi relativi alla . Non solo c'è una data per la consegna dei monodose (dal 19 aprile, 7,3 milioni di dosi nel secondo ... Leggi su leggo (Di martedì 30 marzo 2021) Ieri in un colpo solo sembrano essersi definitivamente sciolti due importanti nodi relativi alla . Non solo c'è una data per la consegna dei monodose (dal 19 aprile, 7,3 milioni di dosi nel secondo ...

Advertising

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Vi ricordate ai primi di novembre, quando rrivarono tutti i risultati sull'efficacia dei vaccini? S… - fattoquotidiano : Draghi alle Regioni: “Obiettivo dei 500mila vaccini al giorno non è lontano. Riaperture? Programmarle per quando sa… - petergomezblog : Vaccini, quando sarà il turno dei vulnerabili in Lombardia? Bertolaso si arrabbia e abbandona l’intervista con SkyT… - Cristiana271 : RT @RobertoBurioni: BUONE NOTIZIE - Vi ricordate ai primi di novembre, quando rrivarono tutti i risultati sull'efficacia dei vaccini? Siamo… - RuggeriLucio : RT @a_smeriglia: Quando uno ha un'idea scema (e.g. 'i vaccini sono pericolosi'), spesso non si limita solo a quella ma compra tutto il set… -