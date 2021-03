Traffico Roma del 30-03-2021 ore 11:30 (Di martedì 30 marzo 2021) Luceverde Roma mentre avanti dalla redazione forme normalizzato con quel Traffico Dopo una mattinata caratterizzata da diversi disagi soprattutto sul Raccordo Anulare sulla Cassia bis Veientana abbiamo compiti tranne per il raccordo In quest’ultima direzione si tratta di lavori qualche disagio sulla tangenziale dove per un incidente ci sono incolonnamenti tra l’uscita via delle Valli Conca d’Oro lo svincolo Salaria in direzione Stadio Olimpico incidente sulla Prenestina con code nelle due direzioni tra Colle Prenestino e il raccordo anulare In quest’ultima direzione difficoltà fai sulla Pontina per un incidente che sta provocando code tra via di Decima e spinaci Vito in direzione dell’EUR sulla Roma-fiumicino Ricordami lavori che provocano la chiusura dell’autostrada tra l’uscita Magliana Trastevere l’Eur In quest’ultima direzione per ... Leggi su romadailynews (Di martedì 30 marzo 2021) Luceverdementre avanti dalla redazione forme normalizzato con quelDopo una mattinata caratterizzata da diversi disagi soprattutto sul Raccordo Anulare sulla Cassia bis Veientana abbiamo compiti tranne per il raccordo In quest’ultima direzione si tratta di lavori qualche disagio sulla tangenziale dove per un incidente ci sono incolonnamenti tra l’uscita via delle Valli Conca d’Oro lo svincolo Salaria in direzione Stadio Olimpico incidente sulla Prenestina con code nelle due direzioni tra Colle Prenestino e il raccordo anulare In quest’ultima direzione difficoltà fai sulla Pontina per un incidente che sta provocando code tra via di Decima e spinaci Vito in direzione dell’EUR sulla-fiumicino Ricordami lavori che provocano la chiusura dell’autostrada tra l’uscita Magliana Trastevere l’Eur In quest’ultima direzione per ...

Advertising

virginiaraggi : In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più v… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 30-03-2021 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - VAIstradeanas : 11:05 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - PLRomaCapitale : #Roma - Via del Foro Italico - Traffico rallentato causa #incidente presso Tangenziale Est in direzione Via della Foce dell'Aniene -