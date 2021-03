Tifoso chiede a Zhang di restare | la risposta del presidente dell’Inter

(Di martedì 30 marzo 2021) Unha chiesto a Stevendialla presidenza nerazzurra: lasu Instagram è diventata virale Si rincorrono da settimane le voci sulla possibile cessioneda parte del gruppo Suning, coinvolto in una crisi finanziaria senza precedenti a causa della pandemia da Coronavirus. Nessuna paura, perché ilStevenha voluto rassicurare unsu Instagram che gliva di. Due cuori nerazzurri, nell’era dei social, per testimoniare la propria volontà di proseguire l’avventura all’ombra del Duomo. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

infoitsport : Inter, un tifoso chiede a Zhang di restare. E lui risponde così - interchannel_ic : #Social Steven #Zhang risponde così ad un tifoso su Instagram che gli chiede di restare - Fantacalcio : Inter, un tifoso chiede a Zhang di restare. E lui risponde così - isamiccoli52 : RT @Boboj29: Se l'Inter si permette di pagare i propri giocatori dopo la scadenza,Febbraio, perche' non e' stata data la stessa possibilita… - MariaVarola : RT @Boboj29: Se l'Inter si permette di pagare i propri giocatori dopo la scadenza,Febbraio, perche' non e' stata data la stessa possibilita… -

Ultime Notizie dalla rete : Tifoso chiede

Fantacalcio.it

Undell'Inter ha chiesto a Steven Zhang di restare alla presidenza nerazzurra: la risposta su Instagram è diventata ......di convocare Theo - che non ha ancora alcuna presenza con la prima squadra della nazionale transalpina - in azzurro : 'Theo convochiamolo noi in nazionale italiana cavolo!' scrive un, ...Un tifoso dell'Inter ha chiesto a Steven Zhang di restare alla presidenza nerazzurra: la risposta su Instagram è diventata virale ...Ad un tifoso che chiedeva a Zhang di restare, nel post pubblicato dall'account ufficiale nerazzurro e dedicato proprio a Steven, il presidente dell'Inter ha risposto con un cuore nero ed uno azzurro.