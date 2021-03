Stretta di Speranza per fermare le partenze di Pasqua (Di martedì 30 marzo 2021) Tampone alla partenza e, al rientro, quarantena di 5 giorni (14 giorni per il ritorno da fuori Ue) più tampone finale: è l’iter da seguire per chi decide di varcare i confini nazionali durante le vacanze Pasquali, anche se si sposta all’interno dei confini Ue. La misura è stata inserita nell’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e sarà in vigore fino al 6 aprile. All’arrivo si dovrà comunicare «il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 30 marzo 2021) Tampone alla partenza e, al rientro, quarantena di 5 giorni (14 giorni per il ritorno da fuori Ue) più tampone finale: è l’iter da seguire per chi decide di varcare i confini nazionali durante le vacanzeli, anche se si sposta all’interno dei confini Ue. La misura è stata inserita nell’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto, e sarà in vigore fino al 6 aprile. All’arrivo si dovrà comunicare «il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

cpetacci : RT @Libero_official: Dopo le polemiche. #Speranza firma la stretta per chi torna anche da Paesi Ue dopo il ponte di #Pasqua. Ma le decision… - PiranhaCaribe : RT @Libero_official: Dopo le polemiche. #Speranza firma la stretta per chi torna anche da Paesi Ue dopo il ponte di #Pasqua. Ma le decision… - nocchi_rita : RT @Libero_official: Dopo le polemiche. #Speranza firma la stretta per chi torna anche da Paesi Ue dopo il ponte di #Pasqua. Ma le decision… - NazzarenoMi : RT @Libero_official: Dopo le polemiche. #Speranza firma la stretta per chi torna anche da Paesi Ue dopo il ponte di #Pasqua. Ma le decision… - erpedrini : RT @Libero_official: Dopo le polemiche. #Speranza firma la stretta per chi torna anche da Paesi Ue dopo il ponte di #Pasqua. Ma le decision… -