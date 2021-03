Sicurezza in rete: Instagram verso un’app per bambini (Di martedì 30 marzo 2021) C’era un tempo in cui i cellulari sembravano una benedizione, soprattutto per le mamme e i genitori che, finalmente, potevano restare in contatto con i loro figli, sapere dove fossero e a che ora rientrassero. Con la diffusione di internet e l’arrivo delle applicazioni di messaggistica instantanea e dei social network, la comunicazione è diventata più fluida e instantanea portando con sé, però, un rovescio della medaglia tutt’altro che confortante. I genitori, oggi, non hanno più solo paura delle insidie che provengono dalla strada e dal mondo esterno, ma di quelle che spesso esistono e persistono in casa e sotto i loro occhi, complice l’utilizzo dei social network e il poco controllo che si ha in rete. Contatti pericolosi, sfide al limite della sopravvivenza (vedi il caso Tik Tok): il cellulare oggi fa paura, ma lo fa ancora di più il suo incontrollato utilizzo. Come ... Leggi su dilei (Di martedì 30 marzo 2021) C’era un tempo in cui i cellulari sembravano una benedizione, soprattutto per le mamme e i genitori che, finalmente, potevano restare in contatto con i loro figli, sapere dove fossero e a che ora rientrassero. Con la diffusione di internet e l’arrivo delle applicazioni di messaggistica instantanea e dei social network, la comunicazione è diventata più fluida e instantanea portando con sé, però, un rovescio della medaglia tutt’altro che confortante. I genitori, oggi, non hanno più solo paura delle insidie che provengono dalla strada e dal mondo esterno, ma di quelle che spesso esistono e persistono in casa e sotto i loro occhi, complice l’utilizzo dei social network e il poco controllo che si ha in. Contatti pericolosi, sfide al limite della sopravvivenza (vedi il caso Tik Tok): il cellulare oggi fa paura, ma lo fa ancora di più il suo incontrollato utilizzo. Come ...

