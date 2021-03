Regione Lazio | prorogati termini domande pacchetti vacanza

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti… - CarloCalenda : Aggiungo un’informazione doverosa al piano rifiuti. La Regione Lazio guidata da @nzingaretti e @MAXVALERIANI ha mes… - LiaQuartapelle : Il Lazio raggiunge oggi 1 mln di inoculazioni. Il Veneto da ieri sperimenta la chiamata diretta. Sarebbe utile che… - giovannidalloli : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid… - mazzuoccolo_e : RT @CarloCalenda: Aggiungo un’informazione doverosa al piano rifiuti. La Regione Lazio guidata da @nzingaretti e @MAXVALERIANI ha messo a d… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio

RomaDailyNews

Il presidente del Consiglio si è infatti recato questa mattina all'hub predisposto alla Stazione Termini e, come previsto dal calendario della, ha atteso il proprio turno prima di farsi ...... a , come previsto dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Era stato lo stesso premier, nel pieno del caso AstraZeneca, ...Il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti firmato il protocollo d'intesa con le Regioni ed i farmacisti per abilitare ... la prima dose è di poco inferiori ai 10 milioni (nel Lazio si ...Riparte mercoledì 7 aprile, in concomitanza con la riapertura delle scuole superiori, il servizio di potenziamento straordinario del trasporto pubblico offerto dalle Linee S. La rete di bus integrativ ...