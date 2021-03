Quando esce il nuovo Dpcm di Draghi? In vigore dal 7 aprile (Di martedì 30 marzo 2021) Il Dpcm che scadrà il 6 aprile non lascerà il passo a un decreto meno restrittivo. Affatto: a partire dal 7 aprile è previsto un nuovo Dpcm valido fino al 30 aprile, con l’Italia che nel frattempo rimarrà quasi chiusa a causa dell’assenza di zone gialle. Il Governo infatti non si è fidato della lenta decrescita della curva epidemiologica, motivo per il quale Mario Draghi ha indetto zone rosse o arancioni fino a fine aprile. Nelle prime si potrà uscire di casa solo per motivi di lavoro, salute o necessità, oltre alla possibilità di fare attività sportiva o motoria nei pressi dell’abitazione, mentre nelle seconde la libertà di movimento sarà delimitata al comune di residenza o domicilio. Sempre tra le 5 e le 22, poi scatta il confermatissimo coprifuoco. ... Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) Ilche scadrà il 6non lascerà il passo a un decreto meno restrittivo. Affatto: a partire dal 7è previsto unvalido fino al 30, con l’Italia che nel frattempo rimarrà quasi chiusa a causa dell’assenza di zone gialle. Il Governo infatti non si è fidato della lenta decrescita della curva epidemiologica, motivo per il quale Marioha indetto zone rosse o arancioni fino a fine. Nelle prime si potrà uscire di casa solo per motivi di lavoro, salute o necessità, oltre alla possibilità di fare attività sportiva o motoria nei pressi dell’abitazione, mentre nelle seconde la libertà di movimento sarà delimitata al comune di residenza o domicilio. Sempre tra le 5 e le 22, poi scatta il confermatissimo coprifuoco. ...

