Portogallo, CR7 titolare e capitano contro Lussemburgo (Di martedì 30 marzo 2021) La caccia ai record di Cristiano Ronaldo nelle Nazionali continua, contro il Lussemburgo. Nessun caso, quindi, dopo il lancio della fascia da capitano, al termine della gara con la Serbia. CR7 è titolare e capitano dei lusitani per la sfida delle Qualificazioni ai Mondiali, così come aveva ammesso il CT Santos. Ronaldo cercherà di trovare il primo gol in queste qualificazioni Mondiali dopo che è restato a secco nelle prime due partite. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

