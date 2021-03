Linfoma follicolare | Fda approva le CAR-T axi-cel

(Di martedì 30 marzo 2021)recidivato/refrattario: l’agenzia statunitense Fdale CAR-T axi-cel dopo due o più linee di terapia sistemica La Food and drug administration (Fda) ha concesso l’zione accelerata ad axicabtagene ciloleucel (axi-cel) per il trattamento di pazienti adulti con(LF) recidivato o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica. Il nuovo via libera… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

malatinvisibili : MALATTIE RARE – LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA E LINFOMA FOLLICOLARE, CHMP DELL’EMA HA DATO PARERE POSITIVO PER DUVEL… -

Ultime Notizie dalla rete : Linfoma follicolare

PharmaStar

Via libera ad un farmaco per il tratttamento della leucemia linfocitica cronica (LLC) recidivante o refrattaria orefrattario (FL). Parere positivo anche per un farmco per il trattamento delle forme attive recidivanti di sclerosi multipla, e a due contraccettivi orali. Approvato medicinale ...... il primo si chiama "Foll19", ed è uno studio randomizzato pensato per valutare se sia possibile ridurre la somministrazione di chemioterapia nei pazienti conche mostrano una ...REGGIO EMILIA – Il 16 marzo scorso, nel documentare il bilancio approvato da Emak Spa di Bagnolo, vi avevamo dato notizia anche di una importante donazione di 100mila euro fatta dal gruppo industriale ...Vaccinazione negata, iI regista beffato dagli attuali criteri di inserimento in lista: «Una situazione kafkiana» ...