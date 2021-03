Ilenia Fabbri e i bozzetti del killer (Di martedì 30 marzo 2021) Il killer ha disegnato dei bozzetti che hanno meticolosamente riprodotto l’omicidio di Ilenia Fabbri. Una mappa completa che riproduce rotonde, vie, case, incroci, marciapiedi fino ad arrivare all’abitazione di Ilenia. Ha mostrato dove il punto preciso in cui ha parcheggiato la sua auto, ha anche disegnato la piantina dell’officina di Nanni. È con quei disegni semplici ma efficaci che la squadra Mobile è riuscita a ricostruire i pezzi del puzzle della vicenda. Ed è sempre grazie ai bozzetti, che la buca è stata individuata, trovava a poche centinaia di metri da via Corbara. Insomma, il quadro delittuoso sembrerebbe essere ormai al completo, e la vicenda sembrerebbe ormai dai contorni chiari e netti. Ma, come riporta Il Resto del Carlino, le cose non stanno così. Il legale di ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 30 marzo 2021) Ilha disegnato deiche hanno meticolosamente riprodotto l’omicidio di. Una mappa completa che riproduce rotonde, vie, case, incroci, marciapiedi fino ad arrivare all’abitazione di. Ha mostrato dove il punto preciso in cui ha parcheggiato la sua auto, ha anche disegnato la piantina dell’officina di Nanni. È con quei disegni semplici ma efficaci che la squadra Mobile è riuscita a ricostruire i pezzi del puzzle della vicenda. Ed è sempre grazie ai, che la buca è stata individuata, trovava a poche centinaia di metri da via Corbara. Insomma, il quadro delittuoso sembrerebbe essere ormai al completo, e la vicenda sembrerebbe ormai dai contorni chiari e netti. Ma, come riporta Il Resto del Carlino, le cose non stanno così. Il legale di ...

