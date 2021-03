I Foo Fighters compariranno in una horror comedy top secret diretta dal regista di Hatchet 3 (Di martedì 30 marzo 2021) I Foo Fighters saranno posseduti in una horror comedy top secret girata qualche mese fa dal regista di Hatchet 3 per Universal. I Foo Fighters entrano nella lista dei musicisti con ambizioni attoriali. La band rock di Dave Grohl comparirà in una horror comedy Universal Pictures diretta dal regista di Hatchet 3, BJ McDonnell. Ad annunciare la notizia è Bloody Disgusting: secondo il magazine il misterioso film sarebbe stato girato in gran segreto da BJ McDonnell durante l'emergenza sanitaria e vedrà comparire in vari cameo alcune rock star. Il plot è tutto un programma, a quanto pare i Foo Fighters verranno perseguitati da un demone durante una sessione di registrazione e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 marzo 2021) I Foosaranno posseduti in unatopgirata qualche mese fa daldi3 per Universal. I Fooentrano nella lista dei musicisti con ambizioni attoriali. La band rock di Dave Grohl comparirà in unaUniversal Picturesdaldi3, BJ McDonnell. Ad annunciare la notizia è Bloody Disgusting: secondo il magazine il misterioso film sarebbe stato girato in gran segreto da BJ McDonnell durante l'emergenza sanitaria e vedrà comparire in vari cameo alcune rock star. Il plot è tutto un programma, a quanto pare i Fooverranno perseguitati da un demone durante una sessione di registrazione e ...

Dave Grohl: "Ecco cosa ho provato dopo la morte di Kurt Cobain" Dave Grohl si è aperto ai microfoni della BBC Two, la seconda emittente della BBC: durante un'intervista nell'ambito del programma Reel Stories , il leader dei Foo Fighters ha ricordato la tragica fine dell'amico e collega Kurt Cobain . Intervistato da Dermot O'Leary, Grohl ha parlato di quel difficile periodo che ha seguito il suicidio del frontman dei ...

La musica nel mezzo della pandemia Una frase di Dave Grohl, il frontman dei Foo Fighters ed ex batterista dei Nirvana. Il cantante è sulla copertina di un Rolling Stone appoggiato sul tavolo della sala prove di un’altra band, ...

