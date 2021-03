I dipendenti della Gabel saranno vaccinati in azienda (Di martedì 30 marzo 2021) Rovellasca (Como), 30 marzo 2021 - I dipendenti del Gruppo Gabel , storico produttore di biancheria per la casa, metterà a disposizione alcuni spazi aziendali per la campagna vaccinale anti Covid - 19. Leggi su ilgiorno (Di martedì 30 marzo 2021) Rovellasca (Como), 30 marzo 2021 - Idel Gruppo, storico produttore di biancheria per la casa, metterà a disposizione alcuni spazili per la campagna vaccinale anti Covid - 19.

Advertising

fattoquotidiano : Rider, c’è l’intesa con Just Eat: 4mila assunti come dipendenti con contratto della logistica. Salario fisso orario… - NicolaMorra63 : In #Sicilia l'assessore alla Salute #Razza è indagato e tre dipendenti della Regione sono stati arrestati.… - Agenzia_Ansa : I rider di Just Eat diventeranno lavoratori dipendenti e avranno il contratto della logistica: lo prevede un accord… - aranciaverde : RT @ultimenotizie: Avrebbero alterato i dati sulla pandemia (modificando il numero dei positivi e dei tamponi e a volte anche quello dei de… - grecale66 : RT @ultimenotizie: Avrebbero alterato i dati sulla pandemia (modificando il numero dei positivi e dei tamponi e a volte anche quello dei de… -