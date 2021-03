Giornate di bel tempo | si toccano i 25 gradi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 30 marzo 2021) Il caldo annunciato si è già percepito all’inizio della settimana: ora Simone Budelli con il bollettino del Centro Meteo Lombardo ci porta a scopire se e quanto durerà a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALEstabile nei prossimi giorni sulla nostra regione grazie alla rimonta di un’estesa alta pressione sull’Europa centro-meridionale, accompagnata da temperature in aumento e al di sopra delle medie del periodo. Nel fine settimana di Pasqua graduale indebolimento dell’alta pressione, ma con effetti ancora da valutare. Martedì 30 marzo 2021Previsto: Belovunque. Temperature: Minime in lieve aumento (7/10°C), massime in aumento (23/25°C). Mercoledì 31 marzo 2021Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Temperature: Minime in lieve aumento (9/12°C), massime stazionarie ...