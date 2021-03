Frangia sì o frangia no? Ecco a chi sta bene e chi dovrebbe evitarla (Di martedì 30 marzo 2021) A chi sta bene la frangia? È tornata di gran moda nell’ultimo periodo: da Jennifer Lopez fino a Michelle Hunziker sono moltissime le donne dello spettacolo l’hanno adottata, ma ci può donare davvero? Ecco cosa c’è da sapere. La frangia ha la capacità di rendere armonici i tratti del volto e dare al viso un aspetto più giovanile, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 30 marzo 2021) A chi stala? È tornata di gran moda nell’ultimo periodo: da Jennifer Lopez fino a Michelle Hunziker sono moltissime le donne dello spettacolo l’hanno adottata, ma ci può donare davvero?cosa c’è da sapere. Laha la capacità di rendere armonici i tratti del volto e dare al viso un aspetto più giovanile, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

mandarinaax : ho tagliato la frangia troppo cotta voglio piangere - legendofginia : Zoya ha il ciuffo-che-sembra-una-frangia esattamente come il mio!!! Non mi sono mai sentita così fiera e rappresent… - hyipsteria : mi sono bruciata la fronte con la piastra mentre piastravo la frangia e fa malissimo - badbyexj : RT @bbhscorpio: il modo in cui si è spostato la frangia ora sjsjsjsjsjsjjd - satvrnxa : seulgi ritorna con la frangia è per la scienza -