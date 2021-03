Elodie contro la Lega: 'Indegni, non dovreste essere in Parlamento' (Di martedì 30 marzo 2021) 'Questa gente non dovrebbe essere in Parlamento. Questa gente è omotransfobica'. Non le manda a dire Elodie e su Instagram attacca duramente la Lega che sta tentando di fermare la legge Zan contro l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 30 marzo 2021) 'Questa gente non dovrebbein. Questa gente è omotransfobica'. Non le manda a diree su Instagram attacca duramente lache sta tentando di fermare la legge Zanl'...

