Draghi e la moglie vaccinati con AstraZeneca

(Di martedì 30 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario, e laMaria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid-19 nell’hub della Stazione Termini come previsto dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio. Nell’ultima conferenza stampa, il presidente del Consiglio aveva reso noto di aver effettuato la prenotazione per il vaccino. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

