Don Matteo 13 quando inizia? C’è la data, l’attesa è finita (Di martedì 30 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tanta attesa per la nuova stagione di Don Matteo 13, che finalmente ricomincerà molto presto per la gioia di tutti i fan della fiction. Sono in molti ad attendere l’inizio della nuova stagione di Don Matteo 13, e che chiedono dunque informazioni riguardo al futuro di questa fiction. Sono ormai molti anni infatti che il Leggi su youmovies (Di martedì 30 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tanta attesa per la nuova stagione di Don13, che finalmente ricomincerà molto presto per la gioia di tutti i fan della fiction. Sono in molti ad attendere l’inizio della nuova stagione di Don13, e che chiedono dunque informazioni riguardo al futuro di questa fiction. Sono ormai molti anni infatti che il

Advertising

ninofrassicaoff : AUGURI TERENCE HILL AMICO MIO, ci vediamo tra qualche settimana per girare Don Matteo 13 e ti abbraccerò a distanza… - Matt85Mortal : RT @ninofrassicaoff: AUGURI TERENCE HILL AMICO MIO, ci vediamo tra qualche settimana per girare Don Matteo 13 e ti abbraccerò a distanza tu… - MichaelTangher1 : @MalvagioMarco Sempre meglio di 'don Matteo,' dai. - sahlofoli : RT @DildoBaggjns: non puoi dire di essere appassionato di serie TV se non hai iniziato con 'La Signora in Giallo', 'Squadra Speciale Cobra… - spacky68 : Si auguri di cuore al mitico Terence ma comunque spiegate al felpetta che Don Matteo non è una serie sulla sua vita… -