Denise Pipitone, una ragazza in tv: “Sono stata rapita, cerco mamma”. La giovane è identica a Piera Maggio (Di martedì 30 marzo 2021) È il primo settembre del 2004 e ha inizio il mistero della scomparsa della piccola Denise Pipitone. Sparita nel nulla. Un mistero che dura da 17 anni, che si consuma in pochi minuti. La nonna entra in casa e quando esce di Denise non c’è traccia. Parte subito la denuncia ai carabinieri e le ricerche. La pista privilegiata è quella di una vendetta privata, maturata nell’ambito familiare, fatto di contrasti e gelosie tra la nuova e la vecchia famiglia del padre di Denise. Per tutto il mese Mazara del Vallo è passata al setaccio. Polizia, carabinieri, reparti speciali e unità cinofile, percorrono strade, fiumi, grotte, pozzi, anfratti, ma di Denise non c’è traccia. Alla pista privata se ne affiancano altre, come l’ipotesi legata a riti occulti o traffici di organi. Sin dal giorno della scomparsa la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 marzo 2021) È il primo settembre del 2004 e ha inizio il mistero della scomparsa della piccola. Sparita nel nulla. Un mistero che dura da 17 anni, che si consuma in pochi minuti. La nonna entra in casa e quando esce dinon c’è traccia. Parte subito la denuncia ai carabinieri e le ricerche. La pista privilegiata è quella di una vendetta privata, maturata nell’ambito familiare, fatto di contrasti e gelosie tra la nuova e la vecchia famiglia del padre di. Per tutto il mese Mazara del Vallo è passata al setaccio. Polizia, carabinieri, reparti speciali e unità cinofile, percorrono strade, fiumi, grotte, pozzi, anfratti, ma dinon c’è traccia. Alla pista privata se ne affiancano altre, come l’ipotesi legata a riti occulti o traffici di organi. Sin dal giorno della scomparsa la ...

Advertising

rtl1025 : ?? Denise Pipitone potrebbe essere viva, trovarsi in Russia e essere alla ricerca dei genitori #DenisePipitone… - leseieventisei_ : RT @miinelauva: il rapimento di Denise pipitone è stato tipo il primo caso di cronaca che io abbia mai seguito,ricordo che aspettavo le pun… - 24Trends_Italia : 1. Vaccino Johnson & Johnson - 50M+ 2. Drusilla Gucci - 50M+ 3. Draghi - 50M+ 4. Luca Ward - 50M+ 5. Sonego - 20M+… - vodkurdt : RT @teddybeatlesday: sto guardando la puntata di questo programma russo e non sto capendo nulla, ma comunque ritiro quello che ho detto, no… - mannaggiaame_ : RT @SamuelMontegra1: Potrebbe essere Denise Pipitone, la ragazza che in Russia è andata in televisione per cercare sua madre. L’età corrisp… -