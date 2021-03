Decreto sostegno 2021, al via domande per contributo a fondo perduto (Di martedì 30 marzo 2021) Decreto sostegno 2021, domande al via da oggi per ottenere il contributo a fondo perduto previsto per imprese e partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19. La domanda potrà essere presentata fino al 28 maggio 2021 all’Agenzia delle entrate. Per accedere al contributo il soggetto richiedente deve possedere i seguenti requisiti: avere la partita Iva attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni; aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019; aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021)al via da oggi per ottenere ilprevisto per imprese e partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19. La domanda potrà essere presentata fino al 28 maggioall’Agenzia delle entrate. Per accedere alil soggetto richiedente deve possedere i seguenti requisiti: avere la partita Iva attiva al 23 marzo, data di entrata in vigore delSostegni; aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019; aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la ...

