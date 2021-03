Ddl Zan, Elodie sbraita contro la Lega: «Indegni, omofobi, non dovrebbero stare in Parlamento» (Di martedì 30 marzo 2021) Divide il Parlamento e, soprattutto, divide il Paese. Ma chi si oppone all’approvazione della legge Zan sull’omofobia, altrimenti nota legge bavaglio per l’approccio gravemente censorio a ogni forma di pensiero non omologato, è «indegno» e, naturalmente, «omotransfobico». A sostenerlo è stata Elodie, con alcuni messaggi lapidari postati nelle sue storie su Instagram e indirizzati in particolare alla Lega. Elodie contro la Lega: «Indegni e omofobi» «Questa gente non dovrebbe essere in Parlamento. Questa gente è omotransfobica», si legge in uno dei post, mentre un altro chiarisce più nel dettaglio a chi si riferisca. «Indegni», scrive infatti Elodie rilanciando un titolo di Repubblica ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 marzo 2021) Divide ile, soprattutto, divide il Paese. Ma chi si oppone all’approvazione della legge Zan sull’a, altrimenti nota legge bavaglio per l’approccio gravemente censorio a ogni forma di pensiero non omologato, è «indegno» e, naturalmente, «omotransfobico». A sostenerlo è stata, con alcuni messaggi lapidari postati nelle sue storie su Instagram e indirizzati in particolare allala: «» «Questa gente non dovrebbe essere in. Questa gente è omotransfobica», si legge in uno dei post, mentre un altro chiarisce più nel dettaglio a chi si riferisca. «», scrive infattirilanciando un titolo di Repubblica ...

