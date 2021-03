Covid, Pasqua all’estero? Tampone e quarantena al rientro (Di martedì 30 marzo 2021) Via libera dal ministro della Salute Roberto Speranza a un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea, Tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore Tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per arrivi da tutti i Paesi extra europei. Ma sulla possibilità di andare all’estero in vacanza per … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 30 marzo 2021) Via libera dal ministro della Salute Roberto Speranza a un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea,in partenza,di 5 giorni e ulteriorealla fine dei 5 giorni. Laè già prevista per arrivi da tutti i Paesi extra europei. Ma sulla possibilità di andarein vacanza per … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

