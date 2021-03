Corona | Celentano ai giudici | “Accanimento su un disperato”

(Di martedì 30 marzo 2021) Prosegue, via social, la difesa di Adrianonei confronti di Fabrizio. Il molleggiato, che sul suo profilo Instagram si firma “L’inesistente” e ha preso a cuore la causa di Fabrizio, rinchiuso attualmente nel reparto di psichiatria dell’Ospedale Niguarda di Milano, sotto cure calmanti, pubblica un nuovo post, schierandosi apertamente.aveva prima pubblicato un lungo post rivolgendosi a Fabrizio, dimostrandogli solidarietà e chiedendogli di “aggiustare il suo sentiero”, in nome di tutte le persone come lui sono vittime di ingiustizie. Questa volta, invece, si rivolge direttamente ai, andandoci giù pesante, accusandoli di essere schiavi delle loro antipatie e di avere dimostrato un vero e proprioverso un uomo. Chiedendo loro di ...

Advertising

stefanoruggier4 : RT @a_meluzzi: Fabrizio Corona, la diagnosi choc dello psichiatra Meluzzi: «In carcere può suicidarsi». E Adriano Celentano scrive ai giudi… - Danielasolare61 : RT @a_meluzzi: Google News - Fabrizio Corona, la diagnosi choc dello psichiatra Meluzzi: «In carcere può suicidarsi». E Adriano Celentano s… - GHERARDIMAURO1 : RT @a_meluzzi: Google News - Fabrizio Corona, la diagnosi choc dello psichiatra Meluzzi: «In carcere può suicidarsi». E Adriano Celentano s… - Z3r0Rules : RT @a_meluzzi: Google News - Fabrizio Corona, la diagnosi choc dello psichiatra Meluzzi: «In carcere può suicidarsi». E Adriano Celentano s… - patriziagatto3 : RT @a_meluzzi: Google News - Fabrizio Corona, la diagnosi choc dello psichiatra Meluzzi: «In carcere può suicidarsi». E Adriano Celentano s… -

Ultime Notizie dalla rete : Corona Celentano

A seguire, in ospedale,aveva iniziato lo sciopero della sete e della fame. Nei giorni scorsi anche Adriano- che ha scritto già due lettere in sostegno dell'ex Re dei paparazzi - è ..., le parole di AdrianoAdrianodopo aver scritto due lettere a, su Instagram si è rivolto ai giudici: "Con un tipo un tantino esuberante come Fabrizio, forse anche io ...Fabrizio Corona ha festeggiato i 47 anni in carcere. Li ha compiuti ieri in una cella del carcere di Monza, dove è stato trasferito il 22 marzo dopo un ricovero al ...Fabrizio Corona ha compiuto ieri, 29 marzo, 47 anni; per provocare l’opinione pubblica ha caricato una foto su Instagram facendo un paragone tra gli ...