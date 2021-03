Come fare comunità attraversando un’epoca di metamorfosi (Di mercoledì 31 marzo 2021) ll dramma della pandemia ci ha restituito al fondamento sociale della conservazione della «vita nuda» (Walter Benjamin), interrogandoci radicalmente su Come istituire nuova vita oltre la soglia di una nuova «normalità» con i suoi vincitori e suoi perdenti. Sembra il trionfo della verticalità e della ricentralizzazione esecutiva sulla scia di uno stato che si nutre di un’accelerazione biopolitica intorno alla quale si riordina dall’alto la microfisica dei poteri. PER CHI HA SEMPRE guardato alle fibrillazioni nell’orizzontalità del sociale, all’ambivalente voglia … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 31 marzo 2021) ll dramma della pandemia ci ha restituito al fondamento sociale della conservazione della «vita nuda» (Walter Benjamin), interrogandoci radicalmente suistituire nuova vita oltre la soglia di una nuova «normalità» con i suoi vincitori e suoi perdenti. Sembra il trionfo della verticalità e della ricentralizzazione esecutiva sulla scia di uno stato che si nutre di un’accelerazione biopolitica intorno alla quale si riordina dall’alto la microfisica dei poteri. PER CHI HA SEMPRE guardato alle fibrillazioni nell’orizzontalità del sociale, all’ambivalente voglia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

agorarai : 'Bisogna prendere esempio dagli inglesi: unirsi, superare le difficoltà e dopo fare i conti. Le Regioni hanno dimos… - ElisaDospina : Cosa fare se si è vittime degli #hater ? A @DettoFattoRai2 all’interno della mia rubrica #stophater abbiamo avuto l… - direzioneprc : A #Pasqua e #pasquetta supermercati aperti grazie a una legge sul commercio che va abolita. Intanto noi di Rifondaz… - TerroneDoc : RT @Sara_fromArda: No, non ce la posso fare a vedere #PortaaPorta ?? Mi direte poi come saranno riusciti a screditare il dott. Amici davanti… - CiroNostro : RT @ilReazionario: Ma lei Ribelle Moderato se un bambino autistico quando gli passa un pallone da basket questo ritrae le mani, come riesce… -