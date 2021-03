Code e assembramenti, caos al Vax Point di Casale: scattano le polemiche (Di martedì 30 marzo 2021) Un vero e proprio caos senza precedenti. Questo quanto accaduto dopo le odierne ore 15 al Vax Point di Casale sul Sile . Presso la struttura, infatti, si sono improvvisamente riversate migliaia di ... Leggi su trevisotoday (Di martedì 30 marzo 2021) Un vero e propriosenza precedenti. Questo quanto accaduto dopo le odierne ore 15 al Vaxdisul Sile . Presso la struttura, infatti, si sono improvvisamente riversate migliaia di ...

Advertising

pleporace : A Trissino, in provincia di Vicenza, il sistema di prenotazione del vaccino è andato in tilt e si sono formate lung… - Fabienik : @antonio_staglia @lageloni @ClaudioVolpe_wr Ecco il solito'negazionista'di sinistra!Se vuoi ti faccio vedere come s… - TViweb : Post Edited: Dopo Trissino code e caos anche in Fiera a Vicenza per i vaccini: gli accompagnatori rallenterebbero - TViweb : Post Edited: Dopo Trissino anche in Fiera code e assembramenti per vaccini - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Dopo Trissino anche in Fiera code e assembramenti per vaccini -