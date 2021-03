Chico Forti “in carcere per detenuti in attesa di trasferimento” (Di martedì 30 marzo 2021) “Chico Forti è stato trasferito in un altro penitenziario americano, dove si collocano i detenuti in attesa trasferimento”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, quando gli è stato chiesto dei tempi del ritorno in Italia dell’ex produttore tv. “Lo sentiamo ogni giorno, stiamo aspettando gli ultimi documenti amministrativi americani per poter procedere alle operazioni di trasferimento”, ha spiegato. Enrico (Chico) Forti, 61 anni, ex produttore televisivo e velista italiano, è stato condannato nel 2000 all’ergastolo da un tribunale della Florida per omicidio. Il 23 dicembre scorso Di Maio ne ha annunciato il ritorno in Italia. Forti è stato condannato in un procedimento in cui era accusato di aver ucciso a Miami il ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 marzo 2021) “è stato trasferito in un altro penitenziario americano, dove si collocano iin”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, quando gli è stato chiesto dei tempi del ritorno in Italia dell’ex produttore tv. “Lo sentiamo ogni giorno, stiamo aspettando gli ultimi documenti amministrativi americani per poter procedere alle operazioni di”, ha spiegato. Enrico (, 61 anni, ex produttore televisivo e velista italiano, è stato condannato nel 2000 all’ergastolo da un tribunale della Florida per omicidio. Il 23 dicembre scorso Di Maio ne ha annunciato il ritorno in Italia.è stato condannato in un procedimento in cui era accusato di aver ucciso a Miami il ...

