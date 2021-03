Celli Group, siglata collaborazione con SECO per il digitale e l’Intelligenza Artificiale (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Sviluppare soluzioni integrate hardware e software “connesse”, capaci di interagire con gli utenti attraverso schermi con tecnologia touch screen e con centraline controllate da piattaforme software cloud-based in grado di gestire da servizi standard di telemetria ad algoritmi complessi di Artificial Intelligence. Questo l’obiettivo dell’accordo di partnership pluriennale siglato tra il Gruppo Celli, leader globale nel settore degli impianti e accessori per la spillatura di bevande e SECO, eccellenza italiana nell’alta tecnologia per soluzioni IoT. Siglato alla presenza di Mauro Gallavotti, amministratore delegato del Gruppo Celli, e di Massimo Mauri, amministratore delegato di SECO, l’accordo, nel dettaglio, ha come finalità l’evoluzione digitale di macchinari e sistemi per il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Sviluppare soluzioni integrate hardware e software “connesse”, capaci di interagire con gli utenti attraverso schermi con tecnologia touch screen e con centraline controllate da piattaforme software cloud-based in grado di gestire da servizi standard di telemetria ad algoritmi complessi di Artificial Intelligence. Questo l’obiettivo dell’accordo di partnership pluriennale siglato tra il Gruppo, leader globale nel settore degli impianti e accessori per la spillatura di bevande e, eccellenza italiana nell’alta tecnologia per soluzioni IoT. Siglato alla presenza di Mauro Gallavotti, amministratore delegato del Gruppo, e di Massimo Mauri, amministratore delegato di, l’accordo, nel dettaglio, ha come finalità l’evoluzionedi macchinari e sistemi per il ...

SECO_spa : #SECO annuncia la partnership con Celli Group, finalizzata ad accelerare la trasformazione digitale del settore bev… - ValerioDeMolli : RT @acquaalma: Celli Group è main partner di Community Valore Acqua per l’Italia, costituita da @Ambrosetti_. Il lavoro conclusivo della se… - Ambrosetti_ : RT @acquaalma: Celli Group è main partner di Community Valore Acqua per l’Italia, costituita da @Ambrosetti_. Il lavoro conclusivo della se… - acquaalma : Celli Group è main partner di Community Valore Acqua per l’Italia, costituita da @Ambrosetti_. Il lavoro conclusivo… -