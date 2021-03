Capolarato | Orlando | a breve progetto ad hoc su scambio informazioni tra enti

(Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Il ministro del Lavoro Andreaha annunciato che averrà presentato unspecifico sullodei dati in materia di caporalato per “ovviare all’inconveniente” della lentezza di alcune amministrazioni nel comunicarli. “Abbiamo idficato le amministrazioni, ai diversi livelli di governo, produttrici di dati e, che sono state chiamate a far parte di un gruppo tecnico ad hoc, costituito a novembre 2020 e coordinato dalla nostra Direzione Generale dei sistemi informativi e monitoraggio dati – ha spiegato nel suo intervento al tavolo nazionale sul caporalato – È stata già realizzata la necessaria infrastruttura informatica e sono stati individuati i set di dati da condividere e gli indicatori utili a stimare lo sfruttamento in ...

Ultime Notizie dalla rete : Capolarato Orlando

Borsa Italiana

ha informato che sono state inoltre avviate l'elaborazione di linee guida e la revisione della normativa in materia di protezione e prima assistenza di tutte le vittime di sfruttamento ...Alla presenza del ministro del Lavoro, i sindacati Cgil, Cisl e Uil e Assodelivery hanno sottoscritto, per il settore food delivery, un protocollo quadro sperimentale per la legalità e contro il caporalato, l'intermediazione ...(Teleborsa) – Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha annunciato che a breve verrà presentato un progetto specifico sullo scambio dei dati in materia di caporalato per “ovviare all’inconveniente” ...Lo dice il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo al tavolo nazionale contro il caporalato in agricoltura ...