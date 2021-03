Bonus Auto elettriche 2021, decreto in arrivo: a chi spetta, requisiti, sconto 40% (Di martedì 30 marzo 2021) Ai nastri di partenza il Bonus Auto elettriche 2021. È infatti in arrivo il decreto che ne regolerà il funzionamento e l’operatività per le famiglie meno abbienti. Come riporta Il Sole 24 ore Il ministero dello Sviluppo economico ha messo a punto il decreto attuativo per l’erogazione dell’agevolazione per l’acquisto di veicoli elettrici, introdotto con La Legge di bilancio 2021, per incentivare il rinnovo del parco macchine con veicoli meno inquinanti. Si tratta di un contributo del 40% delle spese per l’acquisto entro il 31 dicembre 2021 di un’Auto elettrica con potenza fino a 150 kW. Il beneficio è destinato alle famiglie con Isee fino a 30mila euro. Il prezzo da listino non deve però superare i 30mila euro più ... Leggi su leggioggi (Di martedì 30 marzo 2021) Ai nastri di partenza il. È infatti inilche ne regolerà il funzionamento e l’operatività per le famiglie meno abbienti. Come riporta Il Sole 24 ore Il ministero dello Sviluppo economico ha messo a punto ilattuativo per l’erogazione dell’agevolazione per l’acquisto di veicoli elettrici, introdotto con La Legge di bilancio, per incentivare il rinnovo del parco macchine con veicoli meno inquinanti. Si tratta di un contributo del 40% delle spese per l’acquisto entro il 31 dicembredi un’elettrica con potenza fino a 150 kW. Il beneficio è destinato alle famiglie con Isee fino a 30mila euro. Il prezzo da listino non deve però superare i 30mila euro più ...

Advertising

LeggiOggi_it : Sconto del 40% con tetto Isee fino a 30mila euro L'obiettivo del #BONUS è avvicinare anche le famiglie meno abbient… - moneypuntoit : ?? Bonus auto elettriche 2021 con ISEE fino a 30.000 euro: in arrivo il decreto attuativo Mise. Come funziona? ?? - diegomorett1 : RT @sole24ore: Auto elettriche, sbloccato il bonus con un tetto Isee a 30.000 euro - jmorat : RT @vaielettrico: Pensi a un'auto elettrica #EVs o ibrida #plugin? Attenzione: i fondi a disposizione per il #BONUS statale dovrebbero esa… - infoiteconomia : Incentivi auto elettriche: in arrivo il bonus per ISEE inferiori ai 30 mila euro -