Barbara Corvi scomparsa a Terni nel 2009: arrestato il marito per omicidio

I carabinieri di Terni, su disposizione del procuratore capo della locale procura della Repubblica, Alberto Liguori, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione per omicidio a carico di un uomo, nell'ambito delle indagini sul caso della scomparsa di Barbara Corvi, la trentacinquenne di...

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Corvi Barbara Corvi scomparsa a Terni nel 2009: arrestato il marito per omicidio ... Alberto Liguori, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione per omicidio a carico di un uomo, nell'ambito delle indagini sul caso della scomparsa di Barbara Corvi , la trentacinquenne di ...

Scomparve nel 2009, arrestato il marito TERNI Dopo quasi dodici anni dalla scomparsa di Barbara Corvi , i carabinieri coordinati dal procuratore di Terni, Alberto Liguor i, hanno arrestato il marito della donna, Roberto Lo Giudice, che risultava indagato per omicidio. La donna di Amelia, ...

Svolta per l'omicidio di Barbara Corvi, arresto 12 anni dopo la scomparsa LA NAZIONE Barbara Corvi scomparve nel 2009, ordine di arresto per il marito Svolta nelle indagini da parte dei carabinieri di Terni sulla scomparsa di Barbara Corvi, la trentacinquenne di Montecampano di Amelia di cui non si hanno più notizie dal 27 ottobre 2009 (ANSA) ...

Terni, donna scomparsa nel 2009: arrestato il marito Svolta nel caso della scomparsa di Barbara Corvi, la 35enne di Montecampano di Amelia ( Terni) di cui non si hanno più notizie dal 27 ottobre 2009. I carabinieri hanno arrestato il marito, Roberto Lo ...

