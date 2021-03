Vincenzo Mollica più che un critico è per tutti un amico di famiglia

(Di lunedì 29 marzo 2021)gli riconosce un merito importante, quello di aver precorso i tempi, intuito il futuro e di essere stato - come ha dichiarato alla Gazzetta del mezzogiorno - "il primo giornalista veramente ...

Advertising

bea4 : @thisissaccons haha vincenzo mollica è forte dai ! -

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzo Mollica

Io Donna

, storia del critico più amato di tutti Ha conosciuto i nomi più grandi del cinema e della musica. Ma l'hanno accusato di essere, con loro, troppo "buonista". Eppure, il "mollichismo" ...Delia Delli Carri, Italo Di Dio, Marianna Farese, Floriana Fioretti, Mimmo Franzese, Anna Maria, Luca Paglia, Antonio Puzio, Angela Russo,Sguera, Marialetizia Varricchio, in una parola l'opposizione riconosciuta all'Amministrazione Mastella, stigmatizzano, in una dura nota, ...Vincenzo Mollica è uno dei primi e più noti giornalisti di spettacolo italiani. E il suo modo di essere ha creato uno stile: il mollichismo ...“In un momento storico particolarmente complicato come quello pandemico che stiamo vivendo, un'amministrazione comunale seria avrebbe dovuto valutare attentamente la ...