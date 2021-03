Uccio De Santis | il comico pugliese vivo per miracolo

Leggi su ck12

(Di martedì 30 marzo 2021)De, chi è l’attore eitaliano protagonista della sitcom “Mudù”, andata in onda su Telenorba, l’emittente televisivoattivo in tutto il Sud Italia sul digitale terrestre ed a livello nazionale sulla piattaforma Sky.De, all’anagrafe Gennaro De, è nato nel capoluogo. Classe 1965, con un padre medico, eredità pesante per un ragazzo che ha il sogno dello spettacolo. Infatti famiglia disi aspettava che lui seguisse le sue orme. Tuttavia la sua passione per il mondo dello spettacolo si è resa chiara ed evidente fin dai primi anni della sua vita: da bambino infatti, l’attore amava recitare il ruolo del mago durante gli spettacoli in famiglia o in chiesa. Da ...