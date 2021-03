Torino confermata sede del Centro Nazionale per l’intelligenza artificiale

(Di lunedì 29 marzo 2021)sarà ladelper(CNIA). Il governo ha confermato la sua scelta dopo i timori della scorsa settimana. Lo ha annunciato oggi l’assessore Marco Pironti rispondendo alla richiesta di comunicazione presentata da alcuni consiglieri comunali. “L’indicazione della nostra città qualedel futuro CNIA, nell’ambito del Pianodi Ricostruzione e Resilienza (PNRR) che prevede sette centri tematici in Italia, era venuta meno solo in una delle bozze predisposte, un errore rimediato in poche ore”, ha spiegato Pironti. “Si parla di una ricaduta sul nostro territorio di 600 posti di lavoro con alte competenze, oltre che di un’azione attrattiva verso tutto il sistema della ricerca e innovazione ...

