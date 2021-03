Suez, disincagliata la portacontainer bloccata nel Canale (Di lunedì 29 marzo 2021) L'Autorità del Canale ha detto da parte sua che «le manovre di traino» per rimettere a galla l'imbarcazione incagliata «sono iniziate con l'ausilio di 10 rimorchiatori giganti» Leggi su lastampa (Di lunedì 29 marzo 2021) L'Autorità delha detto da parte sua che «le manovre di traino» per rimettere a galla l'imbarcazione incagliata «sono iniziate con l'ausilio di 10 rimorchiatori giganti»

fanpage : ?? Ultim'ora La #EVERGIVEN è stata disincagliata, il Canale di Suez è finalmente libero. - LucianoRomeo9 : RT @claudio301065: Nel canale di #Suez alle ore 4:30 è stata disincagliata la #EVERGIVEN grazie all'alta marea,ma ancora non è in grado di… - paolomosanghini : Disincagliata la portacontainer che bloccava il canale di Suez, ma la nave non è ancora in grado di navigare. Un po… - Bart1705 : RT @Adnkronos: La nave #EVERGIVEN bloccata da martedì nel #CanalediSuez, è stata rimessa a galla - alberto_pilotto : RT @ElioLannutti: Suez, disincagliata la porta container nel canale -