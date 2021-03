Partorisce a 57 anni con la fecondazione in vitro. Aveva perso la figlia di 13 anni per tumore (Di lunedì 29 marzo 2021) Barbara Higgins ha dato alla luce il suo terzogenito Jack all’età di 57 anni. La storia della donna che viene dal Massachusetts è stata raccontata dal Washington Post. Con il marito, il 65enne Kenny Banzhoff, hanno portato a casa il figlio dall’ospedale la scorsa settimana. Sta bene. “Ho paura, ansia, ma sono anche così eccitata” ha raccontato al Post. Il piccolo Jack pesa 2 chili e 30 grammi ed è nato tramite fecondazione in vitro. La coppia Aveva avuto già due bambine, Grace e Molly. Nel 2013, all’età di 13 anni, Molly è morta per un tumore al cervello. Barbara ha poi eseguito una serie di esami per capire se potesse avere un altro bambino, a quel punto ha scoperto di essere lei stessa affetta da un tumore al cervello. Barbara è ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Barbara Higgins ha dato alla luce il suo terzogenito Jack all’età di 57. La storia della donna che viene dal Massachusetts è stata raccontata dal Washington Post. Con il marito, il 65enne Kenny Banzhoff, hanno portato a casa il figlio dall’ospedale la scorsa settimana. Sta bene. “Ho paura, ansia, ma sono anche così eccitata” ha raccontato al Post. Il piccolo Jack pesa 2 chili e 30 grammi ed è nato tramitein. La coppiaavuto già due bambine, Grace e Molly. Nel 2013, all’età di 13, Molly è morta per unal cervello. Barbara ha poi eseguito una serie di esami per capire se potesse avere un altro bambino, a quel punto ha scoperto di essere lei stessa affetta da unal cervello. Barbara è ...

