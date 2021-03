Ora cautela, tutto aperto a luglio Così Draghi vuole salvare l'estate (Di lunedì 29 marzo 2021) Per il momento Matteo Salvini si deve mettere il cuore in pace. Almeno fino al 13 aprile, a parte le scuole fino alle medie anche in zona rossa (dopo Pasqua), non ci saranno particolari riaperture. Il presidente del Consiglio Mario Draghi intende procedere con... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 29 marzo 2021) Per il momento Matteo Salvini si deve mettere il cuore in pace. Almeno fino al 13 aprile, a parte le scuole fino alle medie anche in zona rossa (dopo Pasqua), non ci saranno particolari riaperture. Il presidente del Consiglio Mariointende procedere con... Segui su affaritaliani.it

Advertising

BotCugina : RT @cecchignola71: @mausassi Io probabilmente non potrò farlo. Soprattutto non AstraZeneca. Purtroppo due casi in famiglia finiti con colla… - cecchignola71 : @mausassi Io probabilmente non potrò farlo. Soprattutto non AstraZeneca. Purtroppo due casi in famiglia finiti con… - LuciaFanunza : @MediasetTgcom24 Maforza italia e nel governo per remare contro i italiani l'Italia? Non si capisce prima bisogna a… - mircovic77 : @GirolamoAtanasi @Corriere Si a gennaio appena i vaccini iniziavano ad essere somministrati perché per il principio… - RFanciola : @giorgiogilestro Si figuri, in Svizzera a settembre ero tra i promotori di una petizione che invocava misure contro… -