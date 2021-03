Odori molesti | inizia il processo contro due aziende | Turate | Gerenzano e Cislago parte civile

(Di lunedì 29 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Negli scorsi giorni, come hanno comunicato le amministrazioni di, si è svolta la prima udienza dibattimentale del procedimento giudiziarioduedel Comasco per glipercepiti da anni. La seconda udienza è prevista per il 16 settembre. I tre Comuni, che si sono già costituiti, si tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilNotiziarioInd : Ceriano, Solaro, Limbiate e Bovisio insieme contro gli odori molesti al Villaggio Brollo - Comune_Biassono : Odori molesti sul territorio - ilSaronno : Solaro, Limbiate e Ceriano si coalizzano: caccia agli odori molesti - ARPAFVG : Iniziato da poco il seminario online @ARPAFVG sulle molestie olfattive. Scopo: fornire agli amministratori locali i… -

Ultime Notizie dalla rete : Odori molesti

IL GIORNO

...back ) del canneto " fenomeno purtroppo noto in diverse aree umide dell'Italia centrale e in Europa e da alcuni anni evidente anche al Lago di Porta " dall'altra alla problematica degli......back ) del canneto - fenomeno purtroppo noto in diverse aree umide dell'Italia centrale e in Europa e da alcuni anni evidente anche al Lago di Porta - dall'altra alla problematica degli...CERIANO LAGHETTO – Odori molesti a Villaggio Brollo, varato un tavolo di lavoro fra tutti i comuni della zona. Dice Cristina Monegato, presidente della Consulta Brollo di Ceriano Laghetto: ...SOLARO / CERIANO LAGHETTO – A seguito di un iniziale confronto del Comune di Ceriano con Arpa, è stato indetto un tavolo di coinvolgimento delle Amministrazioni comunali di Ceriano, Solaro, ...