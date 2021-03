Mobilità docenti, rimane vincolo quinquennale. Ci sarà controllo del sistema informatico, previste solo due deroghe (Di lunedì 29 marzo 2021) Mobilità docente: il personale interessato potrà presentare domanda tramite Istanze online da oggi fino al 13 aprile 2021. Ci sono però alcune categorie di docenti alle quali la domanda di Mobilità è preclusa. Si tratta, oltre ai docenti che hanno il vincolo triennale per avere ottenuto sede su scelta analitica in uno degli ultimi due anni, dei docenti neoassunti dal 1° settembre 2020 o con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 da graduatorie del concorso DDG n. 85/2018 pubblicate entro il 31 dicembre 2018. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 marzo 2021)docente: il personale interessato potrà presentare domanda tramite Istanze online da oggi fino al 13 aprile 2021. Ci sono però alcune categorie dialle quali la domanda diè preclusa. Si tratta, oltre aiche hanno iltriennale per avere ottenuto sede su scelta analitica in uno degli ultimi due anni, deineoassunti dal 1° settembre 2020 o con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 da graduatorie del concorso DDG n. 85/2018 pubblicate entro il 31 dicembre 2018. L'articolo .

