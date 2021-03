' Mertens? Se è solo una contusione recupera in tre giorni'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mertens solo

Tutto si risolve, nulla è problematico ma bisogna vederese ce la farà per la prossima partita. Dries vuole esserci sempre'. NAPOLI - 'è attaccatissimo alla maglia del Napoli. Lui è un ...NAPOLI - " Perè statauna botta , niente di particolare. Bisogna fare più che altro un esame per stabilire di preciso che cosa sia. Se è la stessa spalla che gli ha dato problemi anni fa dovrebbe ...Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha parlato del problema alla spalla di Dries Mertens e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.De Nicola: "Mertens è attaccatissimo al Napoli. L'infortunio si risolverà presto, vi spiego". Queste le parole a Radio Kiss Kiss Napoli.