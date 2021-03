Live Non è la D'Urso chiude, Lucio Presta esulta: «Bonifica del trash» (Di lunedì 29 marzo 2021) Rispetto alla scorsa stagione televisiva, Live Non è la D'Urso ha chiuso i battenti con due mesi di anticipo. Al suo posto, andrà in scena Avanti un altro pure di sera. Davanti alla chiusura del salottino domenicale di Carmelita, Lucio Presta ha esultato. Live Non è la D'Urso chiude in anticipo Live Non è la D'Urso ha chiuso i battenti. La trasmissione della domenica sera di Barbara va in ferie con due mesi di anticipo rispetto allo scorso anno. Al momento, sembra che Mediaset abbia preso questa decisione per lasciare la prima serata ad Avanti un altro pure di sera. Tralasciando i motivi che hanno spinto Mediaset a prendere questa decisione, l'attenzione dei telespettatori si è concentrata su altro. Dopo la messa in ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 29 marzo 2021) Rispetto alla scorsa stagione televisiva,Non è la D'ha chiuso i battenti con due mesi di anticipo. Al suo posto, andrà in scena Avanti un altro pure di sera. Davanti alla chiusura del salottino domenicale di Carmelita,hato.Non è la D'in anticipoNon è la D'ha chiuso i battenti. La trasmissione della domenica sera di Barbara va in ferie con due mesi di anticipo rispetto allo scorso anno. Al momento, sembra che Mediaset abbia preso questa decisione per lasciare la prima serata ad Avanti un altro pure di sera. Tralasciando i motivi che hanno spinto Mediaset a prendere questa decisione, l'attenzione dei telespettatori si è concentrata su altro. Dopo la messa in ...

