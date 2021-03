LIVE Musetti-Cilic, Masters1000 Miami in DIRETTA: il toscano sogna un altro ‘scalpo’ di lusso (Di lunedì 29 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Masters 1000 Miami 2021: Lorenzo Musetti, basta un’ora per eliminare Benoit Paire. Il giovane di Carrara al terzo turno Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Marin Cilic, sfida valida per il terzo turno del torneo singolare dell’ATP 1000 di Miami 2021. Prima sfida di sempre tra il tennista azzurro e il croato: chi vince sfiderà al quarto turno uno tra Marton Fucsovics e Andrej Rublev, in campo come secondo match sul Grandstand. Tanta attesa per uno scontro generazionale tra il #94 e il #45 al mondo. Lorenzo Musetti torna in campo a Miami dopo le vittorie in due set ottenute contro l’americano Michael Mmoh e il francese Benoit ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMasters 10002021: Lorenzo, basta un’ora per eliminare Benoit Paire. Il giovane di Carrara al terzo turno Buongiorno e bentrovati alladel match tra Lorenzoe Marin, sfida valida per il terzo turno del torneo singolare dell’ATP 1000 di2021. Prima sfida di sempre tra il tennista azzurro e il croato: chi vince sfiderà al quarto turno uno tra Marton Fucsovics e Andrej Rublev, in campo come secondo match sul Grandstand. Tanta attesa per uno scontro generazionale tra il #94 e il #45 al mondo. Lorenzotorna in campo adopo le vittorie in due set ottenute contro l’americano Michael Mmoh e il francese Benoit ...

