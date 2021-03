La nave portacontainer “intrappolata” nel Canale di Suez è stata disincagliata | virali le immagini dell’ingorgo

(Di lunedì 29 marzo 2021) LaEver Given, lunga 400 metri, che per una settimana èbloccata neldifinalmente, dopo giorni interi di lavoro. Questa mattina verso le 4.30 (ora italiana) ladopo alcuni movimenti è riuscita finalmente a liberarsi. Il tweet del fornitore del servizio di spedizioni Inchcape Shipping è stato ovviamente accolto con grande gioia: “Ilè di nuovo libero”. Subito dopo il tweet del fornitore èla Leth Agencies a informare, sempre tramite la piattaforma social, che il bulbo della Ever Given era ancora arenato, ma che i rimorchiatori Carlo Magno e Alp Guard erano già al lavoro. Le operazioni per disincagliare la ...

Advertising

sole24ore : Suez, liberata la nave portacontainer che ha bloccato il canale - SkyTG24 : Canale di Suez, la nave portacontainer incagliata ha iniziato a muoversi - raffaellapaita : Finalmente la nave portacontainer che ha bloccato per giorni il Canale di #Suez è stata disincagliata. Ora bisogna… - ciroiengo4 : RT @MondoMercati: Suez, liberata la nave portacontainer che ha bloccato il canale - Spierinix : RT @ultimenotizie: La nave portacontainer #EverGiven lunga 400 metri che ha bloccato il Canale di Suez per quasi una settimana ha iniziato… -

Ultime Notizie dalla rete : nave portacontainer

A seguito dell'incidente il mezzo pesante occupa l'intera carreggiata, bloccando il traffico stradale come laEver Given blocca il transito delle navi attraverso il Canale di Suez.Al suono delle sirene dei rimorchiatori e alle grida di 'Allah è grande', laEver Given, bloccata di traverso nel canale di Suez da sei giorni, finalmente stamani si è spostata. Un gruppo di soccorritori egiziani e internazionali è riuscito a disincagliare ...E' stata disincagliata la portacontainer Ever Given che si era bloccata martedì nel Canale di Suez. Lo ha reso noto il fornitore di servizi per il trasporto m ...Grazie al lavoro di 12 rimorchiatori (tra questi l’italiano Carlo Magno) e all’acqua salita grazie a un picco di marea di 2,1 metri, la nave portacontainer Ever Given, lunga 400 metri, che ha bloccato ...