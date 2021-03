Ironia e creatività Addio a Vaime genio di radio e tv

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 29 marzo 2021) Paolo Giordano Uno dei più grandi autori televisivi che l'Italia abbia avuto. Ha firmato commedie, riviste e varietà televisivi entrati nella memoria collettiva: L'amico del giaguaro, Quelli della domenica, Canzonissima (edizioni 1968-1970) Fantastico (1988) Enriconon aveva bisogno di tante parole: gliene bastavano poche per riassumerti e liquidarti con una battuta di rara lucidità. Se ne è andato ieri sera a 85 anni uno dei più grandi autori televisivi che l'Italia abbia avuto. Non era soltanto la metà della coppia Terzoli e, che ha firmato una quantità spropositata ed essenziale di commedie, riviste e varietà televisivi entrati nella memoria collettiva. Tanto per capirci: L'amico del giaguaro, Quelli della domenica, Canzonissima (edizioni 1968-1970) Fantastico (1988). Insomma, con o senza Italo Terzoli, Enrico ...