Hai le formiche in casa? Ecco i trucchi per allontanarle (Di lunedì 29 marzo 2021) Se in casa avete una piccola invasione di formiche non scoraggiatevi, scoprite come allontanare le formiche con rimedi naturali. Siamo entrati già da qualche giorno nella stagione primaverile, si sa che siamo presi dalle mille faccende domestiche, le grandi pulizie di primavera. In questa stagione potremmo avere un’invasione di formiche in casa o sui balconi, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 29 marzo 2021) Se inavete una piccola invasione dinon scoraggiatevi, scoprite come allontanare lecon rimedi naturali. Siamo entrati già da qualche giorno nella stagione primaverile, si sa che siamo presi dalle mille faccende domestiche, le grandi pulizie di primavera. In questa stagione potremmo avere un’invasione diino sui balconi, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

vicyago66 : @FrancescaCphoto @pilloledirock @stevevicrn Hai pippato le formiche insieme a Ozzy? - Domenic55547198 : @fattoquotidiano @marcotravaglio TU HAI UNA TASK IN TESTA MA SI È TRASFORMATA IN UNA COLONIA DI INFAMI FORMICHE ROS… - Chiara98147500 : È brutto essere esclusi da un gruppo ma se hai delle formiche addosso e uno le scaccia non devi rompere #tommasozorzi #isola - antonellatonon1 : @Ho2AlidiCera @neap_psycho @francescoviv @FrancoBove1965 @verdeocchio @Nicocele1210 @Archales3 @arialmac_9 nonostan… - beavaldirana : RT @jan_novantuno: 'Quando cresci, ti rendi conto di aver fatto un sacco di cazzate e lo accetti. E hai il coraggio di dirlo. Quando sei gi… -