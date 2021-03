Generali Investments | Siepmann | “La BOJ sta per tagliare i tassi ufficiali”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Al termine della due giorni di politica monetaria di marzo, la Bank of Japan (BOJ) ha introdotto alcune novità nella sua strategia per rendere più sostenibile la sua politica monetaria ultra espansiva. Secondo Christoph, Senior Economist di, la BOJ intende utilizzare la flessibilità aggiuntiva per agire suidi interesse. “La BOJ ha sostanzialmente definito tre modifiche, di cui solo una ha il potenziale per un effetto più duraturo”, spiega, ricordando che la banca centrale nipponica ha mantenuto il suo approccio di controllo della curva dei rendimenti, fissando per il tasso a breve termine un obiettivo dello 0,1% e per quello a 10 anni dello 0%. “Come primo aggiustamento, ha ampliato di 5 punti base (fino +/- 0,25%) la banda in cui i rendimenti ...