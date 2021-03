Gasperini: “L’Atalanta dà fastidio a tutti, ci trattano ancora come la squadretta in cui fare razzia” (Di lunedì 29 marzo 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore delL’Atalanta, ha rilasciato un’intervista all’Eco di Bergamo di cui si riporta un estratto. Mi sento a casa e nel futuro vedo un’Atalanta più forte. La Champions ci ha migliorato sotto diversi punti di vista: tecnico, mentale, economico e anche in esperienza. La famiglia Percassi è diventata ancora più brava, e mentre le altre concorrenti hanno problemi economici, noi abbiamo bilanci fortissimi. Non servono arrivi last minute, non sono funzionali. Lo sono invece Romero e Maehle, presi da tempo, e anche Pessina. Non voglio più sentire che è difficile migliorare, perché si può sempre fare. Ovviamente a questo livello è complicato se pensi a scommettere sugli sconosciuti. Coppa Italia o Champions? All-in! L’Atalanta gioca per tutto, ma se devo scegliere preferisco ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 marzo 2021) Gian Piero, allenatore del, ha rilasciato un’intervista all’Eco di Bergamo di cui si riporta un estratto. Mi sento a casa e nel futuro vedo un’Atalanta più forte. La Champions ci ha migliorato sotto diversi punti di vista: tecnico, mentale, economico e anche in esperienza. La famiglia Percassi è diventatapiù brava, e mentre le altre concorrenti hanno problemi economici, noi abbiamo bilanci fortissimi. Non servono arrivi last minute, non sono funzionali. Lo sono invece Romero e Maehle, presi da tempo, e anche Pessina. Non voglio più sentire che è difficile migliorare, perché si può sempre. Ovviamente a questo livello è complicato se pensi a scommettere sugli sconosciuti. Coppa Italia o Champions? All-in!gioca per tutto, ma se devo scegliere preferisco ...

