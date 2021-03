Advertising

Corriere : ?? Seconde case, spostamenti fra regioni, turismo, visite ai parenti: tutto quello che c'è da sapere sulle vacanze d… - infoitinterno : Fra seconde case e pranzi in famiglia, tutte le regole della settimana di Pasqua - stampalibconsag : Fra seconde case e pranzi in famiglia, tutte le regole della settimana di Pasqua - TuttoQuaNews : RT @Corriere: ?? Seconde case, spostamenti fra regioni, turismo, visite ai parenti: tutto quello che c'è da sapere sulle vacanze di Pasqua h… - aristeu2022 : RT @repubblica: Fra seconde case e pranzi in famiglia, tutte le regole della settimana di Pasqua -

Ultime Notizie dalla rete : Fra seconde

L'Italia si avvicina alle feste con molte limitazioni e i ristoranti chiusi. Ci sono spiragli di apertura per le visite ai parenti. Ma attenzione alle ...... Calabria e Valle d'Aosta, con nuove regole, divieti e restrizioni per scuola, spostamenti,... 'La fasciai 70 - 79 anni va tutelata prioritariamente, è una fascia con una mortalità del 10%. ...ISOLA DEL GIGLIO - «Due cittadini non residenti, asintomatici, sono risultati positivi al covid-19 ma sono già da tempo in isolamento domiciliare a Giglio ...Cambio colore regioni oggi tre regioni passano in zona rossa, una in zona rossa rafforzata e da domani una regioni in zona arancione ...